Global Finance назвал Тинькофф лучшим розничным онлайн-банком мира

Авторитетный международный журнал Global Finance назвал Тинькофф лучшим розничным онлайн-банком в мире, а также признал победителем в ряде других номинаций премии Digital Bank Award 2020.

Журнал издается в 187 странах мира и регулярно определяет лучших игроков среди банков и поставщиков финансовых услуг. Награды Global Finance являются знаком качества для всего мирового финансового сообщества.

«Пандемия ускорила переход на цифровое банковское обслуживание, став самым знаковым периодом за все время существования Digital Bank Award — а это 21 год. Ценность и вес сегодняшних наград беспрецедентны», — отметил шеф-редактор журнала Global Finance Джозеф Джаррапуто.

По версии издания, Тинькофф также стал лучшим розничным онлайн-банком в Центральной и Восточной Европе и занял первое место в подкатегориях «Лучшее мобильное приложение» и «Лучший дизайн сайта».

«Мы высоко ценим признание наших заслуг на международном уровне. В период мирового кризиса, когда многие люди и организации оказались в новой реальности из-за пандемии, важность цифровой бизнес-модели стала особенно очевидной. Вот уже 14 лет мы открываем новые горизонты в области цифровых банковских услуг и финансовых технологий, но мы бы не добились успеха без упорного труда нашей команды, стремления к новаторству в сфере технологий и готовности ставить на первое место интересы клиентов, — отметил председатель правления Тинькофф Оливер Хьюз. — Недавно Тинькофф преодолел еще один важный рубеж: база клиентов Тинькофф превысила 12 миллионов. Мы намерены идти дальше по этому пути, делая жизнь клиентов проще даже в сложные времена».

В список победителей этого года помимо Тинькофф также вошел Сбер, победивший в номинациях «Лучший интегрированный официальный сайт банка», «Лучшее решение для оплаты счетов» «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту». Победителем в наибольшем числе номинаций стал международный банк Citi.