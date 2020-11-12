Тинькофф вернул докоронакризисный прогноз по прибыли на 2020 год

TCS Group Holding PLC обнародовала промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года.

Несмотря на неопределенность, вызванную распространением коронавируса, Тинькофф продемонстрировал хорошие результаты по всем основным финансовым показателям.

Так, чистая прибыль группы за период с января по сентябрь 2020 года составила 31,9 миллиарда рублей против 25,1 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Только за третий квартал она составила 12,6 миллиарда рублей, что на 29,8 процента больше, чем в третьем квартале 2019, тогда группа показывала результат 9,7 миллиарда рублей.

По итогам отчетного периода Тинькофф перешагнул отметку в 12 миллионов клиентов и стал третьим крупнейшим банком страны и первым частным банком по числу активных клиентов. К 2023 планируют довести показатель до 20 миллионов пользователей.

Комиссионный доход показал стабильный рост в годовом сопоставлении, выручка группы от не связанных с кредитованием услуг впервые достигла 41 процента от всех доходов. Увеличивается и вовлеченность клиентов в экосистему группы: в январе 2020 года 24 процента клиентов использовало два и более продукта группы, сейчас - более 30 процентов.

Группа пересмотрела свой прогноз на 2020 год. Так, к концу года Тинькофф ожидает чистую прибыль не менее 42 миллиарда рублей (ранее было 30-35 миллиардов рублей), а рост кредитного портфеля на уровне 10 процентов.

Кроме того, четвертые промежуточные дивиденды за год рекомендуется установить на уровне 0,25 доллара за бумагу, тогда как в прошлом периоде выдавали 0,2 доллара.

«В третьем квартале, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, вызванную пандемией COVID-19, мы смогли добиться отличных результатов», — отметил председатель правления группы Тинькофф Оливер Хьюз. Он подчеркнул, что рост чистой прибыли стал возможен «благодаря последовательным усилиям Тинькофф по наращиванию клиентской базы, а также высоким показателям, продемонстрированным нашими некредитными бизнес-линиями».

«Наша устойчивая и хорошо масштабируемая модель бизнеса, а также гибкость, позволяющая адаптироваться под меняющиеся потребности клиентов, способствовали быстрому и интенсивному расширению, — продолжил он. — Благодаря преимуществам нашей стратегии построения экосистемы сервисов, активность пользователей продолжает демонстрировать значительный рост. Мы ожидаем, что, несмотря на высокие темпы роста, на каждого пользователя будет приходиться 1,4 продукта, тогда как на начало года данная цифра составляла 1,3 продукта. Сегодня более 30 процентов клиентов используют два или более продуктов Тинькофф, при этом в январе доля таких клиентов находилась на уровне 24 процентов».

Оливер Хьюз также отметил бурный рост сервиса Тинькофф Инвестиции. «Объем активов на счетах пользователей увеличился в шесть раз по сравнению с предыдущим годом, а количество клиентов на нашей платформе превысило 2,4 миллиона, подтверждая статус Тинькофф в качестве лидера по количеству активных клиентов среди компаний, предоставляющих брокерские услуги для физических лиц на Московской бирже. В то же время уверенный рост наблюдается и у направления Тинькофф Бизнес: сумма остатков на текущих счетах клиентов из сегмента МСБ по сравнению с прошлым годом увеличилась на 50 процентов», — добавил он.