Тинькофф запустил собственную подписку с упором на финансовые сервисы

Тинькофф объявил о запуске Tinkoff Pro — финансовой подписки, позволяющей пользоваться продуктами и привилегиями экосистемы Тинькофф и ее партнеров на специальных условиях. Об этом говорится в сообщении Тинькофф.

Подписка Tinkoff Pro открывает доступ к большинству финансовых и нефинансовых продуктов и сервисов экосистемы (Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование, Тинькофф Банк, Тинькофф Путешествия, Тинькофф Бизнес, лайфстайл-сервисы, Тинькофф Инвестиции) на выгодных условиях.

В частности, с помощью Tinkoff Pro клиенты могут увеличить свой доход (в том числе от сбережений), получать больше кэшбэка за развлечения, страхование и путешествия, бесплатную голосовую связь, пользоваться повышенными лимитами на переводы и другое.

Также с помощью Tinkoff Pro можно дополнительно подключать тематические партнерские подписки. Первой из них стали «Видеосервисы» — эта подписка дает доступ к полным премиальным пакетам трех крупнейших видеосервисов рунета IVI, AMEDIATEKA и Start (их общая база составляет почти 100 000 российских и зарубежных фильмов и сериалов).

Первый месяц подписки Tinkoff Pro бесплатный, со второго — 199 рублей в месяц. Подключить ее можно в суперприложении Тинькофф: раздел «Еще» — вкладка «Бонусы» — Подписки. Tinkoff Pro в течение суток появится у всех клиентов Тинькофф.

Особенно выгодна финансовая подписка клиентам, у которых уже есть карточные продукты Тинькофф — в частности, она дает скидки на годовое обслуживание по картам, бесплатный смс-банк для всех карт и так далее.

Подключение Tinkoff Pro также отменяет плату за обслуживание по части карт и за мобильную связь Тинькофф Мобайл, автоматически увеличивает процент по накопительным счетам и депозитам, повышает кэшбэк на путешествия, развлечения, страховые продукты.

Кроме того, в подписку входит 600 бесплатных минут на Тинькофф Мобайле. Если абонент покупает пакет на бóльшее количество минут, он получает скидку в размере стоимости 600 минут. Помимо этого, клиенты получают бесплатное обслуживание и оповещение об операциях. Кредитные карты Tinkoff Platinum (со стоимостью обслуживания до 590 рублей в месяц), дебетовые карты Tinkoff Black (со стоимостью до 99 рублей в месяц) становятся бесплатными. На обслуживание специализированных и кобрендовых карт, например, All Airlines, All Games, Tinkoff Drive, S7 — Тинькофф клиенты получают скидку 50 процентов.

В ближайшее время будет объявлено о новых российских и международных партнерах в тематических подписках Tinkoff Pro.

В настоящее время из российских банков пока только «Сбер» и «Тинькофф» занимаются развитием своих экосистем. В частности, «Сбер» запустил собственную подписку «Сберпрайм» в конце сентября. Первый месяц бесплатно, затем требуется оплата, как у Tinkoff Pro, 199 рублей в месяц, а до конца года можно оформить годовую подписку за 999 рублей, затем ее стоимость вырастает до 1990 рублей.

Подписка «Сбера» похожа на подписки Mail.ru Group (Combo) и «Яндекса» («Яндекс.Плюс»), но больше на Mail.ru, с которой у «Сбера» совместное предприятие. В подписки трех компаний входят музыкальные стриминговые сервисы: в Combo и «Яндекс.Плюс» – это «Музыка Вконтакте», Boom и «Яндекс.Музыка» соответственно, онлайн-кинотеатры Оkko и «Кинопоиск», бесплатные гигабайты в облачном хранилище. Combo, как и «Сбер», предоставляет скидки в Deliveru Club и «Ситимобил».