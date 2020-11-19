Дженнифер Лопес показала часть груди в откровенном платье на обложке журнала

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде для обложки журнала WSJ и взволновала поклонников. Соответствующая серия фото появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети черно-белых кадрах 51-летняя знаменитость показала низ груди в облегающем черном платье с широким вырезом, который оголяет часть талии и всю спину. Стоимость наряда бренда Monot составляет 900 фунтов стерлингов (90 900 рублей). В подписи к публикации, которая набрала больше миллиона лайков, Лопес поблагодарила издание за сотрудничество.

Фанатов восхитил внешний вид исполнительницы. Они написали ей комплименты в комментариях. «Боже, ты такая идеальная», «Ты невероятная! Икона 2020 года! Вперед, Джей Ло», «Ты — вдохновение», «Красотка! Люблю тебя», — высказывались они.

Ранее в ноябре Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе на кровати и взволновала подписчиков. На снимке 51-летняя знаменитость запечатлена полулежа на кровати в трусах, белой рубашке в черную полоску и черных лакированных ботильонах на высоких каблуках бренда DSW.