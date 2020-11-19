Россияне оценили долю «настоящих мужчин»

Большинство российских мужчин заявило, что они считают себя «настоящими мужчинами». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Согласно полученным данным, 56 процентов россиян оценили свои качества как соответствующие требованиям к данному образу. Причем главными качествами «настоящего мужчины» жители страны назвали мужественность (13 процентов), ответственность (11 процентов), порядочность (11 процентов), физическую силу (9 процентов) и смелость (9 процентов). Самостоятельность и справедливость не так прочно ассоциируются с данным образом.

Эксперты также рассказали, что чем выше занимаемая должность и уровень дохода, а также больше семья, тем увереннее мужчина в своем соответствии образу.

Ранее сообщалось, что самыми популярными мужскими профессиями в России оказались грузчик и водитель. По данным аналитического центра «Авито Работа», в топ-10 самых востребованных работ среди россиян также вошли разнорабочий, строитель, электрик, инженер, сварщик, техник, продавец и администратор.