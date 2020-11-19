Обама рассказал про сбывшееся предсказание о Трампе

Бывший президент США Барак Обама в интервью El Pais рассказал о своем сбывшемся предсказании, касающемся его преемника Дональда Трампа.

«Я не ожидал, что Дональд Трамп победит [на выборах]. Но я был уверен, что если это и произойдет, то он продержится один срок. Я оказался прав», — заявил 44-й американский лидер. Он отметил, что после оглашения результатов выборов в 2016 году сразу позвонил Трампу, чтобы его поздравить, и отдал ряд распоряжений, призванных помочь новой администрации.

Обама подчеркнул, что мирная передача власти — часть того, что обеспечивает эффективность демократии. Он заметил, что не тянул с передачей полномочий и не делал вид, что ничего не произошло. «Я приказал всем ведомствам и организациям подготовить инструкции [по передаче полномочий]. В одном из таких пособий был сценарий действий на случай пандемии. Похоже, они (представители действующей администрации — прим. «Ленты.ру» ) не прислушались к нашим рекомендациям», — заключил политик.

Обама добавил, что ему грустно оттого, что его предчувствия относительно поведения Трампа после выборов сбылись. Он считает, что за четыре года президентства Трампа Соединенным Штатам и миру в целом был нанесен значительный ущерб. По его мнению, нынешний глава государства спровоцировал раскол в американском обществе. «Когда я покинул Белый дом, США были сильной страной», — сказал экс-президент.

Ранее сообщалось, что первый том мемуаров Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land) побил рекорды продаж. Отмечалось, что заказ оформили сотни тысяч человек. Для США и Канады уже издали 3,4 миллиона экземпляров.