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Мемуары Обамы побили рекорды продаж в первый день выхода

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Фото: Globallookpress.com

Первый том мемуаров бывшего президента США Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land) побил рекорды продаж. Об этом пишет CNN со ссылкой на издательство Penguin Random House.

Продажи по предварительному заказу и в первый день выхода достигли рекордных для издателя 887 тысяч экземпляров. Отмечается, что заказ оформили сотни тысяч человек. Для США и Канады уже издали 3,4 миллиона экземпляров.

CNN добавляет, что 17 ноября — когда и вышел первый том мемуаров — один книжный магазин в Вашингтоне открылся ночью специально ради продажи этой книги. В своей третьей книге Обама высказывается о России, политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и администрации нынешнего президента Дональда Трампа.

В частности, в мемуарах Обама заявил, что Россия утратила статус сверхдержавы. По его мнению, в первую очередь об этом свидетельствует то, что Москве не хватает союзников и военных баз. Кроме того, Россия по-прежнему слишком сильно зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений. Также он отметил зафиксированные в ряде исследовательских организаций высокие показатели коррупции и низкую продолжительность жизни мужского населения.

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