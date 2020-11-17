Бывший президент США назвал Медведева олицетворением новой России

Бывший президент США Барак Обама рассказал о впечатлении, которое на него произвел Дмитрий Медведев, возглавлявший Россию с 2008 по 2012 год. В своей книге, которая поступила в продажу во вторник, 17 ноября, он назвал политика олицетворением новой России, сообщает ТАСС.

В своих мемуарах «Земля обетованная» (A Promised Land) Обама вспомнил о первой встрече с Медведевым, которая состоялась в Лондоне в апреле 2009 года, перед саммитом «Большой двадцатки». «Президент Дмитрий Медведев казался олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля», — отметил 44-й президент США.

По его словам, в тот момент он был крайне заинтересован во встрече с российским лидером, поскольку отношения Москвы и Вашингтона действительно находились на низком уровне и нуждались в перезагрузке. Обама признал, что тогда делегацию США особенно поразило предложение Медведева разрешить американским военным использовать российское воздушное пространство для транспортировки войск и техники в Афганистан — за счет этого Вашингтон стал бы менее зависимым от пакистанских маршрутов снабжения, которые были дорогими и не отличались надежностью.

Также экс-глава США вспомнил, что российский президент, очевидно, хорошо понимал английский язык, но предпочитал пользоваться услугами переводчика.

Ранее в ноябре сообщалось, что в своих мемуарах Обама заявил, что нынешний президент России Владимир Путин напоминал ему «воспитанных по законам улиц суровых боссов, которые раньше управляли Чикаго». При этом он отметил, что физически его бывший коллега был «непримечательным».