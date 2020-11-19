Мишустин ужесточит отбор медицинских чиновников

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что руководителей региональных органов здравоохранения будут отбирать жестче. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 19 ноября.

Об ужесточении критериев отбора медицинских чиновников премьер заявил на заседании кабмина.

«В последние месяцы жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц звучит немало, и новый порядок предполагает более жесткий отбор на такой важный для безопасности людей пост», — сказал он.

Премьер уточнил, что соответствующий законопроект уже подготовлен правительством. В частности, документом предусматривается, что кандидатуру на пост руководителя здравоохранения губернатор должен согласовывать с Министерством здравоохранения.

Процедура согласования будет утверждена правительством после вступления закона в силу.

Мишустин также заверил, что правительство продолжит оказывать поддержку медицинским работникам, которые работают в ковидных отделениях.