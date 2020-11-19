Российским регионам выдадут 80 миллиардов рублей

Глава правительства России Михаил Мишустин объявил о выделении ряду регионов 80 миллиардов рублей, что позволит им компенсировать потери из-за ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

По его словам, субъекты испытывают сложности с исполнением бюджета, поэтому федеральные власти будут их поддерживать. Ранее на эти цели уже было направлено порядка 200 миллиардов рублей.

Средства получат 39 регионов, в которых, как отметил премьер, не восстановились многие предприятия малого и среднего бизнеса, из-за чего налоговые и неналоговые отчисления в бюджет упали.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал не допустить того, чтобы дотационные регионы брали кредиты в коммерческих банках ради финансирования дефицита бюджета.

Глава государства объяснил, что ставки в банках слишком высоки, поэтому такие заимствования не решат проблему, а отложат ее решение на более поздний срок. В дальнейшем регионам придется отдавать долги и таким образом отвлекать средства от задач социального и экономического развития.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении 61,8 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. В зависимости от региона сумма выплат составит около 5,5 тысячи рублей, то есть половину прожиточного минимума.