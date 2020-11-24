Российским регионам выделили десятки миллиардов рублей

Правительство России выделило ряду регионов 80 миллиардов рублей, что позволит им компенсировать потери из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Средства на поддержку стабильности бюджетов получат 39 регионов, у которых из-за пандемии сократились поступления. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства России.

Финансовая помощь позволит им выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19, подчеркнул премьер-министр.

Выделение средств регионам было анонсировано 19 ноября. По словам Мишустина, субъекты испытывают сложности с исполнением бюджета, поэтому федеральные власти будут их поддерживать. Ранее на эти цели уже было направлено порядка 200 миллиардов рублей.