Водителя обвинили в езде на скорости 1377 километров в час

В английском графстве Глостершир водителя Audi A4 обвинили в езде на скорости 1377 километров в час. Об этом сообщает The Sun.

52-летний курьер Саймон Купер (Simon Cooper) получил выписку о нарушении скоростного режима. Две недели назад ему прислали документ, согласно которому 26 мая нынешнего года он превысил разрешенную на дорожном участке скорость и разогнал автомобиль до 1377 километров в час. Купер уточняет, что максимальная скорость его машины — 209 километров в час.

В тот день он забрал мотор из дома заказчика в городе Чепстоу, Уэльс, после чего подбросил коллегу до города Бристоль. Он якобы нарушил скоростной режим, когда возвращался на склад в Ньюпорт. «Я решил, что это прикол. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел обвинение», — говорит он.

Позже полиция объяснила, что сотрудник, выписывающий документ, случайно добавил лишнюю цифру. В действительности Купер разогнался до 137 километров в час. «Не помню, чтобы я так гонял. Это было так давно. Я не признаю свою вину», — заявил Купер. Полицейские предупредили, что у водителя есть 21 день, чтобы отреагировать на письмо, отправленное ему по почте 2 ноября.

Ранее сообщалось, что житель Челябинска обнаружил списание с банковской карты восьми тысяч рублей за несуществующие поездки на такси в другом городе. Скорость одной из них составила 3000 километров в час: расстояние в 153 километра машина якобы преодолела за три минуты.

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