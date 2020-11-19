Тренер подмосковной спортшколы годами насиловал своих воспитанниц

В суд подмосковного Одинцово передано для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего тренера спортивной школы, который годами насиловал своих воспитанниц. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Мужчине вменяются 29 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей. На протяжении нескольких лет он насиловал шестерых подопечных. Длительное время пострадавшие девочки скрывали сексуальное насилие над ними, но впоследствии сами обратились в правоохранительные органы.

Следователи провели допросы, назначили психолого-сексолого-психиатрические и генетические экспертизы. Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертов легли в основу обвинения.

8 октября сообщалось, что в Елизово (Камчатский край) возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора одной из сельских школ, которого заподозрили в надругательстве над девятилетней ученицей. По версии следствия, 5 октября, в День учителя, подозреваемый увидел, что третьеклассница осталась в кабинете одна, и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Замдиректора школы арестован.