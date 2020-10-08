Замдиректора школы заподозрили в надругательстве над ученицей в День учителя

В Елизово (Камчатский край) возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора одной из сельских школ, которого заподозрили в надругательстве над девятилетней ученицей. Об этом в четверг, 8 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Матафонова.

По версии следствия, 5 октября, в День учителя, подозреваемый увидел, что третьеклассница осталась в кабинете одна, и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Замдиректора школы арестован. В ходе следствия будет проведена судебная экспертиза для установления у мужчины сексуального расстройства в виде педофилии.

Ранее, 23 сентября, сообщалось, что в Кургане задержан педофил, более восьми лет находившийся в розыске. В апреле 2012 года задержанный несколько раз ударил по голове дочь своей сожительницы и совершил насильственные действия сексуального характера. Мужчину остановила вернувшаяся с работы мать девочки. Обвиняемый сразу же сбежал с места преступления и годами скрывался от полиции, меняя место жительство и используя копию чужого паспорта.