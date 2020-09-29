Воспитанницы российской школы-интерната пожаловались на домогательства

В Уфе охранника школы-интерната для слепых и слабовидящих задержали после жалоб воспитанниц на домогательства. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняет телеканал, инцидент произошел 27 сентября. Две девочки, 13 и 14 лет, признались воспитателю, что 57-летний охранник приставал к ним, трогал за грудь и предлагал пройти с ним в раздевалку.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле бойцы ОМОН задержали россиянина, которого подозревают в растлении двух несовершеннолетних девочек. По версии следствия, 44-летний мужчина напал на школьниц в январе и августе 2020 года. Ему предъявлено обвинение. В поисках преступника сотрудники МВД устраивали засады и отрабатывали всех, кто был схож по приметам и кто при виде несовершеннолетних девочек шел следом за ними.