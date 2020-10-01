Отправленная в психдиспансер из-за соцсети российская школьница избежала дела

Следственный комитет отказал в возбуждении дела против 14-летней школьницы из Красноярска, которую поместили в психдиспансер из-за групп и переписок в соцсетях. Об этом сообщил адвокат «Агоры» Владимир Васин, написал глава правозащитной организации Павел Чиков в своем Telegram-канале.

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Школьница избежала дела по части 2 статьи 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Согласно постановлению Следственного комитета, 27 августа в ведомство поступило сообщение, в котором утверждалось, что школьница «в течение августа 2020 года производила съемку видеороликов, допускала публичные высказывания, призывающие к действиям по расстрелу лиц в образовательных учреждениях».

О том, что 14-летняя школьница попала в психдиспансер, стало известно 26 августа. «Агора» и родственники девочки рассказывали, что сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах ворвались в их квартиру рано утром, изъяли ноутбук девочки, ее дневники и плакаты со стен в комнате, а матери не предоставили документ об обыске и направление в диспансер. Сестра девочки утверждала, что родителей вынудили подписать соглашение о добровольной госпитализации. По словам адвоката Васина, она провела в диспансере в общей сложности две недели.

Позднее местные СМИ сообщили, что кроме девочки из-за переписок и групп в соцсетях в психдиспансер забрали и других подростков — всего туда попали девять человек. Правоохранительные органы утверждали, что все они готовились к активным действиям.

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