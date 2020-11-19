Российские ученые создали покрытие для улучшения работы трубопроводов

Специалисты Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) создали специальное покрытие для трубопроводов, которое позволит увеличить скорость транспортировки по ним углеводородов. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает РИА Новости.

Российские ученые предложили использовать специальные композиционные лакокрасочные составы для покрытия внутренней поверхности труб. Такая технология позволит снизить трение транспортируемых материалов о поверхность и, следовательно, увеличит скорость процесса.

«Нами разработаны экологически чистые пигменты ионообменного действия на основе аморфного диоксида кремния и керновые пигменты с оболочкой из полианнилина. Наш ионообменный пигмент — аналог импортного экологически чистого пигмента Shieldex, но в 2-2,5 раза дешевле», — пояснил заведующий кафедрой химической технологии органических покрытий ЯГТУ профессор Александр Ильин.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2030 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.