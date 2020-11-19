В России умерло рекордное число пациентов с коронавирусом за сутки

В России за последние сутки умерли 463 пациента с коронавирусом — этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Обновленные данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 19 ноября.

463 пациента с коронавирусом умерли в России за последние сутки

Также за последние 24 часа выявлено 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число случаев заражения достигло 2 015 608, число летальных исходов — 34 850. Кроме того, 1 526 656 человек выздоровело.

Ранее член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов заявил, что всего существует два прогноза по окончанию пандемии коронавируса, и оба они связаны с вакцинацией — по оптимистичному сценарию эпидемия закончится через год, по пессимистичному — через два года.