Наследство Жванецкого оценили минимум в 200 миллионов рублей

Наследство покойного сатирика Михаила Жванецкого оценили как минимум в 150-200 миллионов рублей. Сюда включают недвижимость и доходы от авторских прав. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Издание пишет, что книги Жванецкого хорошо раскупаются и могут принести наследникам «неплохие деньги». Для примера приводится размер авторских писателя Василия Шукшина — по 100 тысяч каждой дочери ежемесячно.

Также у сатирика имеются крупные счета в банках и недвижимость, в том числе в США. На родине, в Одессе, у Жванецкого тоже имеется жилье — ему выделили участок земли в курортном районе Аркадия, где он построил себе небольшой дом.

Ранее сообщалось, что сатирик оставил квартиру в московском Старопименовском переулке площадью 250 квадратных метров. Недвижимость оценили, по разным данным, в сумму от 90 до 300 миллионов рублей. На данный момент там проживает 25-летний сын сатирика Дмитрий.

Есть у Жванецкого и загородный дом в подмосковном поселке Грибово (Минское шоссе). Здание в 540 квадратных метров надежно спрятано среди сосен, которые растут на участке площадью три гектара. Резиденцию оценили не менее чем в 150 миллионов рублей. Также у сатирика еще с конца 90-х имеется дом неподалеку от Троицка. Цена объекта с участком в 10 соток — 30 миллионов рублей.

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