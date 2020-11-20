Россиянина осудили за попытку передать ЦРУ секретные данные Северного флота

Житель Брянска Юрий Ещенко признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и приговорен к 13 годам колонии за попытку передачи данных американским спецслужбам. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает ТАСС

По данным агентства, Ещенко работал в организации по обслуживанию радиоэлектронных систем кораблей Северного флота в Североморске. Получив данные о перспективных разработках российского военно-промышленного комплекса, мужчина решил заработать продажей секретной информации агентам ЦРУ.

На протяжении трех лет, с 2015 по 2017 годы, Ещенко тщательно копировал документацию на комплексы вооружений, используемые на Северном флоте, которые могли заинтересовать американскую спецслужбу. В начале 2019 года он наладил контакт с ЦРУ. Но довести задуманное до конца не сумел.

В июле 2019 года Юрий Ещенко был задержан российскими спецслужбами и арестован по решению Лефортовского суда Москвы.