В Москве арестован еще один подозреваемый в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ксенния Первовласенко, пресс-секретарь суда.

Она уточнила, что ходатайство следствия рассматривалось еще 25 июля.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 25 июля в отношении Ещенко Юрия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 24 сентября», — сообщила Первовласенко

Фабула и состав преступления неизвестны, так как все материалы уголовного дела проходят под грифом «секретно»

Статья 275 УК РФ устанавливает ответственность за государственную измену. Под это понятие подпадают «совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Кто такой Юрий Ещенко, «Ленте.ру» выяснить не удалось.

5 июля 2019 года тот же Лефортовский суд санкционировал арест помощника полпреда президента России в Центральном федеральном округе, действительного государственного советника (генерал-майора) Александра Воробьева. По версии следствия, он передавал иностранным разведслужбам секретные материалы, с которыми знакомился в связи со служебной деятельностью.

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