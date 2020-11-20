Автоматический пост наблюдений за загрязнением воздуха установят в Нарьян-Маре

Автоматический пост наблюдений за загрязнением воздуха появится в Нарьян-Маре, сообщила пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

Первая подобная станция экологического мониторинга окружающей среды будет установлена городе в 2021 году. Она будет состоять из метеокомплекса и автоматических газоанализаторов на окислы азота, диоксид серы, оксид углерода, углеводороды, взвешенные вещества, а также пробоотборное устройство на бензапирен.

«Появятся новые рабочие места и налоги. Но главное для нас — усилить контроль за экологией. Сегодня это особенно актуально», — цитирует служба слова главы региона Юрия Бездудного.

Ранее губернатор Бездудный и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков подписали соглашение о сотрудничестве между округом и ведомством, которое должно помощь эффективно прогнозировать опасные природные явления и повысить защищенность местных жителей.

В 2022 году на метеостанции имени Федорова на острове Вайгач начнется строительство нового служебного здания модульного типа, а на станциях пройдет замена старого оборудования.

На территории НАО действуют 30 пунктов наблюдений, 13 из них труднодоступные.