Похититель российского школьника избежал наказания за аналогичное преступление

Похититель семилетнего первоклассника Савелия Р. из Владимирской области в прошлом году совершил аналогичное преступление в отношении другого мальчика, но избежал уголовной ответственности. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает Life.

Тогда его жертвой стал родственник Савелия, сын его двоюродной сестры. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, однако ему удалось избежать наказания благодаря поставленному диагнозу «шизофрения».

Издание «Подъем» сообщает, что вскоре после пропажи Савелия в деревню Макариха приезжали следователи. Местная жительница сообщила им, что неизвестный подозрительный человек на машине хотел подвезти ее сына, но мальчику удалось скрыться. Ребенок рассказал подробности следователям, но те решили, что мальчик все выдумал и не придали значения полученной информации.

По словам местных жителей, дом, в котором подозреваемый удерживал первоклассника, был выставлен на продажу. Когда он был приобретен похитителем ребенка, неизвестно. После заселения новый житель не стал регистрироваться в местных органах власти.

Ранее 20 ноября стало известно, что первоклассника нашли в доме у 26-летнего мужчины, для его задержания использовался спецназ. Спасение ребенка стало возможно благодаря полученной российскими правоохранительными органами информации от зарубежных коллег по каналам Интерпола.

Семилетний мальчик пропал 28 сентября. Возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области, однако домой не пришел. Поиски, в которых участвовали десятки добровольцев, долгое время не приносили никакого результата.