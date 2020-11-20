Названы опасные для здоровья комнатные растения

Опасными комнатными растениями являются монстера, алоказия и диффенбахия. Их сок может вызывать ожоги, поэтому такие растения стоит держать на высоких полках подальше от детей и животных. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала флорист Зоя Ильяшенкова.

Она добавила, что самый большой дискомфорт для людей, чувствительных к запахам, доставляют не сами цветы, а грунт, в котором они находятся. Некачественная почва или образовавшаяся на ней плесень могут вызвать аллергию даже у относительно здорового человека. Однако флорист назвала такую ситуацию для дальнейшего разведения растений некритичной, поскольку для борьбы с грибком продаются специальные препараты.

Ильяшенкова отметила, что в спальне у изголовья не стоит держать растения, источающие тяжелый пряный запах. К таким, например, относится любимая россиянами орхидея. Но максимум дискомфорта, который она принесет, — это легкая головная боль. Тем не менее сильно пахнущие растения лучше ставить в других комнатах.

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