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UFC избавился от звезды промоушена

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Фото: Reinaldo Reginato / Global Look Press

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) досрочно расторг договор с бразильцем Андерсоном Силвой. Об этом сообщает TMZ.

Издание передает слова главы UFC Дэйна Уайта, который подтвердил, что 45-летний Силва покинет промоушен, несмотря на то, что по контракту должен был провести еще один бой. Так UFC избавился от одной из звезд компании — Силва становился чемпионом и десять раз защитил титул.

Ветеран UFC уступил в своем последнем поединке в рамках промоушена. 31 октября его нокаутировал спортсмен из Ямайки Юрайя Холл. Поражение стало третьим подряд для бразильца.

Одним из знаковых соперников в последних поединках Силвы стал Исраэл Адесанья. Бой продлился все три раунда и завершился победой новозеландца.

Силва известен по выступлениям в UFC и Pride. На его счету 34 победы и 11 поражений.

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