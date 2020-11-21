Депутаты подарили больнице арестованную машину скорой помощи со своими именами

Депутаты Госдумы Максим Щаблыкин и Александр Каминский подарили больнице в Шахтах машину скорой помощи со своими именами. Об этом сообщает «Подъем».

Позже выяснилось, что автомобиль не подарили, а передали по договору аренды на год. Кроме того, на машину был наложен арест, так как она принадлежала предприятию-банкроту.

Щаблыкин назвал произошедшее ошибкой и объяснил, что автомобиль принадлежал его партнеру. Он также сообщил, что больнице уже передали другую машину.

«Я лично принес извинения главврачу. Автомобиль передан и до конца года будет переоформлен в собственность», — рассказал депутат. Он также отметил, что на новую машину наносить имена дарителей не будут.