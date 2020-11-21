Фигурист Коляда выиграл Гран-при России

Фигурист Михаил Коляда выиграл Гран-при России впервые в своей карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам первого дня турнира 25-летний спортсмен занимал третью строчку в общем зачете. Однако благодаря успешному прокату произвольной программы Коляда поднялся на первое место. Итоговый результат россиянина — 281,89 балла.

Второе место занял Морис Квиталишвили, представлявший Грузию. Третье место досталось еще одному россиянину Петру Гуменнику.

На счету Михаила Коляды две бронзы чемпионатов Европы, бронзовая медаль на чемпионате мира, а также серебро на Играх в Пхенчхане (в рамках командных соревнований). Кроме того, фигурист становился серебряным призером на командном чемпионате мира в Токио в 2017 году.