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Ягудин поставил крест на российском фигурном катании

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Алексей Ягудин

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире Первого канала подвел итоги чемпионата мира в Японии.

По словам Ягудина, он рад, что завершил спортивную карьеру и не видит, как выступают россияне в мужском одиночном катании. Он оценил шансы российских фигуристов на медаль чемпионата мира. «Место в тройке — не знаю. Если только попросить ребят в раздевалке подержаться за медали», — заявил олимпийский чемпион.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Ягудин добавил, что российское мужское фигурное катание отстало минимум на 10 лет, и скоро медалей не будет вообще.

Ягудин неоднократно выражал недовольство российскими фигуристами. Он раскритиковал россиянина Михаила Коляду за провальный прокат в короткой программе чемпионата мира и призвал его извиниться перед зрителями. Коляда в итоге занял шестое место (262,44 балла) и отстал от победителя соревнований — американца Нэтана Чена (323,42) — более чем на 60 баллов.

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