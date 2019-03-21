Коляду призвали извиниться за проваленный прокат на чемпионате мира

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал россиянина Михаила Коляду за его выступление в короткой программе на чемпионате мира-2019 в Сайтаме. Бывший спортсмен комментировал прокат соотечественника в эфире Первого канала.

Ягудин отметил, что ему хотелось бы услышать от Коляды и его тренера извинения. Он вспомнил фразу российского фигуриста Александра Самарина «Простите, нам стыдно». Самарин также неудачно выступил в короткой программе в Сайтаме, заняв 20-е место.

24-летний Коляда показал 10-й результат в короткой программе. Победителем стал американский фигурист Натан Чен. В прошлогоднем турнире россиянин занял второе место на этом же этапе.

В короткой программе среди женщин лучшей стала россиянка Алина Загитова. Она опередила японку Каори Сакомото и представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву.

Чемпионат мира в японской Сайтаме продлится до 24 марта.

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