Российский фигурист Коляда провалил короткую программу на чемпионате мира

Российский фигурист Михаил Коляда занял 10-е место в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место досталось американцу Натану Чену. Он набрал 107,40 балла. Его ближайшим преследователем стал другой представитель США Джейсон Браун, чей результат составил 96,81 балла. Замкнул тройку лидеров японец Юдзуру Ханю (94,87 балла).

24-летний Коляда набрал 84,23 балла. Тем не менее его выступление является наиболее успешным среди россиян. Андрей Лазукин и Александр Самарин заняли 11-е и 20-е места соответственно.

В короткой программе среди женщин первой стала Алина Загитова. 16-летняя россиянка опередила японскую фигуристку Каори Сакомото и представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву.

На чемпионате мира-2018 Коляда набрал 100,08 балла в короткой программе. Тогда россиянин занял второе место после американца Чена.

Чемпионат мира в Японии продлится до 24 марта.

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