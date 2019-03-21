Спорт
 
ЦСКА
Москва
Матч окончен
3:2
Общий счет 4:6
Динамо М
Москва
КХЛ - плей-офф • 1/2 финала - Запад. 5-й матч
СКА
Санкт-Петербург
Live
4 : 4 ОТ
Идет овертайм
Локомотив
Ярославль
КХЛ - плей-офф • 1/2 финала - Запад. 5-й матч
ЦСКА
Москва, Россия
Матч окончен
70:68
(14:18, 22:17, 16:13, 18:20)
Фенербахче
Стамбул, Турция
Евролига • 28-й тур
Бельгия
Сегодня
Начало в 22:45 (МСК)
Россия
ЧЕ-2020 - квалификация • Группа I. 1-й тур
Нидерланды
Сегодня
Начало в 22:45 (МСК)
Беларусь
ЧЕ-2020 - квалификация • Группа C. 1-й тур
Барыс
Астана
Завтра
Начало в 14:00 (МСК)
Авангард
Омск
КХЛ - плей-офф • 1/2 финала - Восток. 5-й матч
Автомобилист
Екатеринбург
Завтра
Начало в 17:00 (МСК)
Салават Юлаев
Уфа
КХЛ - плей-офф • 1/2 финала - Восток. 5-й матч
Португалия
Завтра
Начало в 22:45 (МСК)
Украина
ЧЕ-2020 - квалификация • Группа B. 1-й тур
Последние новости
Глава МВД Украины назвал причину ссоры с Порошенко
Трансатлантический перелет собаки закончился трагедией
Модель Victoria’s Secret раскрыла секрет идеальной фигуры
Шарпея исключили из списка собак-убийц
Названа причина появления неизлечимого рака
Российский госдолг станет доступнее для россиян
Ведущий НТВ в прямом эфире погнал из студии украинского политолога
Лидер президентской гонки на Украине собрался возвращать Крым компромиссами
Трамп собрался признать Голанские высоты израильскими
Новости партнеров

Тарасова потеряла веру в российских фигуристов

Перейти в «Мою Ленту»
Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Японии. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова заявила, что в мужском фигурном катании необходимо ждать новое поколение. «Я расстроена за страну, сколько можно на все это смотреть — год, два, три сидеть и смотреть на такие оценки? Нужно ждать новое поколение, никак иначе — нынешним я восхищаться не могу, качеств для этого у него нет», — отметила она.

В одиночном мужском катании лучшим среди россиян стал Михаил Коляда, после короткой программы расположившийся на 10-м месте (84,23 балла). Первое место досталось американцу Натану Чену (107,40 балла) — разрыв от Коляды составил более чем 20 баллов. Еще два российских фигуриста Андрей Лазукин и Александр Самарин заняли 11-е и 20-е места.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал Коляду за его выступление и призвал его извиниться перед болельщиками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тарасова станцевала после победы американского фигуриста
Коляду призвали извиниться за проваленный прокат на чемпионате мира
Российский фигурист Коляда провалил короткую программу на чемпионате мира
Другие материалы рубрики
Спорт15:2920 марта

«Недаром меня называют воином»

Чемпион мира по кикбоксингу возглавил Калмыкию. Как Бату Хасиков пробился на вершину?
20:26Сегодня

«МегаФон» стал стратегическим партнером российского футбола

16:1319 марта

Стартовал седьмой сезон Международной детской программы «Футбол для дружбы»

20:10Сегодня

Выбран лучший спортсмен года

Спорт00:0419 марта

Ледовое побоище

Загитова и Медведева встретятся лицом к лицу. Смогут ли они остановить 16-летнюю японку?
18:51Сегодня

Тарасова станцевала после победы американского фигуриста

16:01 9 марта

Гвардиола собрался в «Ювентус»

17:40Сегодня

Фуркад помирился с Логиновым

Спорт00:02 6 марта
Алексей Олейник

«Вошел в клетку — и никуда не денешься. Выживай»

Боец Алексей Олейник о первых турнирах российского MMA, кровавых боях и жести 90-х
17:06Сегодня

Коляду призвали извиниться за проваленный прокат на чемпионате мира

13:23 9 марта

Макгрегора послали в церковь за нападение на автобус с бойцами UFC

15:06Сегодня

Российский фигурист Коляда провалил короткую программу на чемпионате мира

Россия
«Мамы! Вы поющие или вы пьющие?»
Что в голове у российских женщин, которые борются с абортами и не спорят с мужчинами
Погромы и протесты против мигрантов в Якутске
После изнасилования россиянки жители вышли на улицы и начали нападать на приезжих
«Каждый третий россиянин — псих»
Как и отчего в России сходят с ума
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
Российские военные назвали вбросом жалобы срочников на пытки
Найденная среди гор мусора девочка-маугли пошла на поправку
Власти озаботились судьбой попавших в подвал животных
Все материалы
Мир
«Слава Богу-Императору!»
Клинтон убивает соперников, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Трамп собрался признать Голанские высоты израильскими
В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО
Бывшего президента Бразилии арестовали по обвинению в коррупции
Расчет кремлевских старцев
 
В Сербии начались массовые беспорядки
Президента страны обвиняют в захвате власти. Его дворец штурмовали
Гуайдо назвал арест своего соратника слабостью Мадуро
Все материалы
Бывший СССР
Нурсултан НазарбаевВеликий Елбасы
Бессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку, но не оставил власть
Лидер президентской гонки на Украине собрался возвращать Крым компромиссами
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Глава МВД Украины назвал причину ссоры с Порошенко
Чеченцы Казахстана отреагировали на отставку Назарбаева
Президент Грузии отказалась говорить с азербайджанцами по-русски
Все материалы
Экономика
Денежная петля
Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
Российский госдолг станет доступнее для россиян
Бедность в России упала до рекорда
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
Правительство придумало либеральный способ удержать цены на бензин
Скандальный министр решил проверить недвижимость всех россиян
Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году
Все материалы
Силовые структуры
«Руки у него по локоть в крови»
Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
С особой нежностью
Шокер «Ласка» и дубинка «Сюрприз»: что помогает полицейским усмирять россиян
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Двойное убийство на российском кладбище раскрыли
ФСБ и МВД пришли с обысками в центр питания Универсиады в Красноярске
Российский киллер дважды потерпел неудачу на задании
Из запертой банковской ячейки в Москве пропали миллионы рублей
Все материалы
Наука и техника
Немецкий подход
Спокойная жизнь и фронтовые будни на уникальных снимках солдата нацистской Германии
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Падение без взлетов
 
Предсказано катастрофическое подводное извержение
Развеян миф о посещении Земли инопланетянами
Медведев назвал «Роскосмос» худшим исполнителем ФЦП
США испытают в космосе нейтронное оружие уже в 2023 году
Все материалы
Спорт
«Недаром меня называют воином»
Чемпион мира по кикбоксингу возглавил Калмыкию. Как Бату Хасиков пробился на вершину?
«МегаФон» стал стратегическим партнером российского футбола
Выбран лучший спортсмен года
Тарасова станцевала после победы американского фигуриста
Фуркад помирился с Логиновым
Коляду призвали извиниться за проваленный прокат на чемпионате мира
Ледовое побоище
Загитова и Медведева встретятся лицом к лицу. Смогут ли они остановить 16-летнюю японку?
Все материалы
Культура
Наше все«Отмороженных не ставить!»
Почему Егор Летов, «Сектор Газа» и «Любэ» не звучали на радио
Диско, вписки и прощание с Black Star
Главные музыкальные альбомы недели
«Все, что я пишу, происходит из кошмара»
Фашизм, черный юмор и сделка с дьяволом — неизвестные романы ХХ века
Надежда Бабкина порассуждала о гаранте национальной безопасности России
Умер таксист из фильма «Такси-блюз»
Данила Козловский снимет еще один фильм и снова сыграет в нем главную роль
В Москве похоронили Юлию Началову
Все материалы
Интернет и СМИ
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Я раздавил жизнь человека»
Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
Не вставшую под гимн России журналистку пригрозили наказать
Госпитализированная порноактриса Беркова рассказала о своем самочувствии
Переименование столицы Казахстана в Нурсултан породило волну шуток в сети
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Все материалы
Ценности
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Опубликовано детское фото Ким Кардашьян с дедом
Модель Victoria’s Secret раскрыла секрет идеальной фигуры
В Швейцарии представили самый тонкий в мире хронограф
Королева Елизавета II научила Кейт Миддлтон игнорировать людей
Все материалы
Путешествия
«Опять ешь? Понимаю!»
Алкоголь по 400 долларов, разбитые каюты и обжорство. Что ждет россиян в круизе по Карибам
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
У эмира за пазухой
Бриллианты, суперкары и мигранты. Как живет богатейший город Востока
Российские блогеры-путешественники выберут лучшие аэропорты и бизнес-залы
Пассажир переломал кости во время круиза и потребовал 10 миллионов долларов
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки в шторм
Гигантская волна накрыла и искалечила туристку во время фотосессии
Все материалы
Из жизни
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
Джордж Пейн (слева) и Скорпио (справа)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
Продавщица сломала мужчине мизинец за неосторожный комплимент
Таксист спрятал в машине камеры для заглядывания под юбки пассажирок
Женщина родила ребенка с эмбрионом внутри
71-летний мужчина больше получаса простоял в планке и поставил мировой рекорд
Все материалы
Тест-драйв гигантского кроссовера BMW
Первая встреча с семиместным вседорожником BMW X7
Все об обновленном Мерседесе GLC Coupe
Пять фактов о рестайлинговом купе-кроссовере из Штутгарта
Жизнь в скольжении
Зимние школы вождения Audi и Renault глазами гонщика-любителя
Полет шмеля
Летающие гоночные автомобили — как бы это выглядело
Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
В России появился «премиальный» Haval H9 за 3 миллиона рублей
Hyundai Tucson получил «спортивную» версию
Все материалы
Дом
Возьмите на сдачу
Сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы и где их искать
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
Деньги в песок
В Крыму — ипотечный бум. Сколько стоит дом на патриотичном курорте
Определена стоимость всей недвижимости России
В России стали строить меньше жилья
Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении
Любители публичного секса затерроризировали жителей многоэтажки
Все материалы