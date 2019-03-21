Тарасова станцевала после победы американского фигуриста

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова станцевала в эфире Первого канала после победы американского фигуриста Натана Чена в короткой программе на чемпионате мира в Японии.

Комментирующий соревнования Алексей Ягудин отметил, что ему нелегко представить себе танцующую Тарасову, поэтому он отошел в сторону, чтобы понаблюдать за ней со стороны. Сама Тарасова в этот момент восторгалась американским фигуристом и заявила, что счастлива от его победы.

Она отметила, что Чен тренируется «не на жизнь, а на смерть». «И программа, конечно, уникальная. Такая смешная, такая милая! Такой он забавный, неожиданный! Потому что он любит фигурное катание и не может без него жить», — добавила тренер.

Чен стал лидером после короткой программы, набрав 107,40 балла. Его ближайшим преследователем — также представитель США Джейсон Браун с результатом 96,81 балла. Замкнул тройку лидеров японец Юдзуру Ханю (94,87 балла). Лучший из россиян — Михаил Коляда, занявший 10-е место.

Чемпионат мира в Японии продлится до 24 марта.

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