Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко оценил вероятность вспышки другого заразного заболевания из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Онищенко заявил, что сбои в процессе вакцинации детей от кори из-за эпидемии могут привести к вспышке заболевания. Он отметил, что, если по крайней мере два года подряд не прививать новорожденных от кори, то это вполне может спровоцировать распространение болезни. При этом академик РАН напомнил, что, когда еще не было вакцинации от кори, то в основном болели именно дети с первого года жизни.

Ранее ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне спрогнозировали, что пандемия может привести к вспышке кори. По словам специалистов, на вероятность быстрого распространения этого острого инфекционного заболевания среди детей влияют такие факторы, как пропуск плановой вакцинации детей из-за ограничительных мер, рост уровня бедности, в том числе из-за сокращения социальной помощи во многих развивающихся странах.