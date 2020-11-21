Онищенко сравнил подходы Китая и России в борьбе с коронавирусом

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко сравнил подходы России и Китая в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он порассуждал в эфире НСН.

По словам парламентария, число ежедневно регистрируемых в России заболевших COVID-19 его не удивляет, а огорчает, так как в стране могло бы намного меньше заразившихся, если бы граждане ответственно относились к рекомендациям властей. «Перед нами стоит пример Китая, с которого все началось. За все время пандемии в стране, где живет полтора миллиарда человек, выявлено 86 тысяч случаев заболевания. На сегодня там 306 больных и лишь один из них тяжелый», — подчеркнул Онищенко, напомнив, что в Китае нет вакцины, и этот результат стал возможным благодаря профилактике.

Он высказался за введение адекватных, а не жестких ограничений для борьбы с коронавирусом. По мнению специалиста, меры должны быть точечными. «Например, на рынке Китая выявили больного. Закрыли сегмент города и несколько миллионов граждан поголовно обследовали. Выявленных тут же просанировали, и забыли об этом. Просто закрытие города ничего не дало бы, так как многие являются бессимптомными носителями вируса», — пояснил депутат. Он добавил, что карантин эффективен лишь в эпидочаге, а Москва, в которой проживает 12 миллионов жителей, — не очаг вируса, а город.

Ранее Онищенко заявил, что рост заболеваемости COVID-19 был прогнозируемый, хотя он наблюдается не по всей стране. Неблагоприятная ситуация складывается в отдельных субъектах Дальнего Востока, Сибири, что объясняется более поздним вступлением в эпидемический процесс.

В России за последние сутки выявили рекордные 24 318 новых случаев заражения коронавирусом. 19 ноября общее число заражений коронавирусом в России превысило 2 миллиона. На сегодняшний день оно составляет 2 039 926 случаев. За весь период зарегистрировано 35 311 летальных исходов и 1 551 414 выздоровлений.