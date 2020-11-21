Соседи рассказали о странностях похитителя российского первоклассника

Соседи предполагаемого похитителя семилетнего первоклассника во Владимирской области рассказали телеканалу «Звезда» о странностях мужчины.

Одна из собеседниц телеканала назвала его «маленько чудноватым» и «одиночкой». Другие собеседники рассказали, что не были знакомы с мужчиной, однако обратили внимание на особенности в его поведении. Они занимались поиском пропавшего мальчика и не могли представить, что он находится в соседнем доме.

«Но странность какая: у него все время ночами горел свет, особенно последние два месяца», — рассказали местные жители, добавив, что мужчина переехал из Суздаля.

Ранее сообщалось, что похититель семилетнего первоклассника Савелия Р. прошлом году совершил аналогичное преступление в отношении другого мальчика, но избежал уголовной ответственности. Тогда его жертвой стал родственник Савелия, сын его двоюродной сестры. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, однако ему удалось избежать наказания благодаря поставленному диагнозу «шизофрения».

Семилетний мальчик пропал 28 сентября. Возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области, однако домой не пришел. Поиски, в которых участвовали десятки добровольцев, долгое время не приносили никакого результата. 20 ноября стало известно, что первоклассника нашли в доме у 26-летнего мужчины, для его задержания использовался спецназ. Спасение ребенка стало возможно благодаря полученной российскими правоохранительными органами информации от зарубежных коллег по каналам Интерпола.