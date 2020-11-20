В МВД рассказали о подготовке преступника к похищению первоклассника

26-летний преступник готовился к похищению ребенка не менее полугода, а после поимки первоклассника во Владимирской области соблюдал строгую конспирацию; выйти на его след помог Интерпол. Об этом рассказала «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемый летом купил автомобиль и дом с подвалом на окраине деревни Макариха. 28 сентября он заметил мальчика, шедшего без взрослых возле поселка Горки. Мужчина схватил его, затолкал в машину и увез в купленный дом, после чего вел скрытный образ жизни, не привлекая внимания соседей.

О местонахождении похищенного ребенка МВД России по каналам Интерпола сообщили зарубежные коллеги. Они узнали из сообщений в даркнете о мужчине, который держит в плену мальчика. Эта информация подтвердилась в ходе спецоперации. Силовики в ходе штурма вскрыли металлическую дверь дома и задержали похитителя.

Оперативное видео с подозреваемым опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах полицейские проводят штурм дома, где находят живого ребенка. Мужчина говорит им, где у него находятся симки и флэшки. В настоящее время он доставлен к следователю на допрос.

Ранее 20 ноября сообщалось, что пропавшего полтора месяца назад во Владимирской области первоклассника Савелия Р. нашли дома у 26-летнего россиянина. Семилетний мальчик числился пропавшим с 28 сентября.