Похитителя российского первоклассника заподозрили в сексуальном насилии

Предполагаемого похитителя российского первоклассника во Владимирской области заподозрили в сексуальном насилии. Об этом сообщается на сайте Камешковского районного суда.

Согласно постановлению суда, 26-летний мужчина был арестован не только по подозрению в похищении ребенка, но и в совершении насильственных действий сексуального характера.

Ранее соседи предполагаемого похитителя рассказали о странностях мужчины. Одна из собеседниц телеканала «Звезда» назвала его «маленько чудноватым» и «одиночкой». Другие собеседники рассказали, что не были знакомы с мужчиной, однако обратили внимание на особенности в его поведении. Они занимались поиском пропавшего мальчика и не могли представить, что он находится в соседнем доме.

Семилетний мальчик пропал 28 сентября. Возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района Владимирской области, однако домой не пришел. Поиски, в которых участвовали десятки добровольцев, долгое время не приносили никакого результата. 20 ноября стало известно, что первоклассника нашли в доме у 26-летнего мужчины, для его задержания использовался спецназ. Спасение ребенка стало возможно благодаря полученной российскими правоохранительными органами информации от зарубежных коллег по каналам Интерпола.