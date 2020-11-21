В Торонто введут локдаун

Власти Торонто, провинции Онтарио, с 23 ноября введут 28-дневный локдаун в связи с резким ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил глава региона Даг Форд, передает ТАСС.

По его словам, это необходимо, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий. Форд отметил, что такие меры в том числе коснутся находящегося рядом с Торонто региона Пил.

Новые ограничения подразумевают полное закрытие спортивных и досуговых центров, казино, парикмахерских, салонов красоты. Заведения общественного питания могут продавать еду только навынос. На улице могут собираться группы не более десяти человек, таким же количеством ограничено единовременное число прихожан в религиозных учреждениях, на похоронах и на свадьбах.

Школы, аптеки и продуктовые магазины будут открыты, а торговые центры и другие магазины должны перейти на доставку товаров или позволить их забирать покупателям после онлайн-покупок с улицы.

Жителям Торонто рекомендуют без особой необходимости не выходить на улицу и не общаться с родными и друзьями. Нарушителям положений карантина грозит штраф.

18 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю. Так, число заразившихся во всем мире выросло на 3 977 223. Количество случаев с летальным исходом составило 59 699. Оба показателя существенно увеличились по сравнению с предыдущими семью днями, когда было выявлено 3 695 495 новых заболевших, а умерли 54 835 человек.