«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Лидсом»

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Лидсом» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 ноября, и завершилась со счетом 0:0. В начале второго тайма канониры остались в меньшинстве, прямую красную карточку за удар соперника получил Николя Пепе.

В активе «Арсенала» 13 очков, команда находится на 11-й позиции. «Лидс» набрал 11 очков и занимает 14-е место.

В следующем туре «Арсенал» 29 ноября на своем поле примет «Вулверхэмптон». «Лидс» днем раньше на выезде сыграет с «Эвертоном».