В России налоговые проверки объяснили «бунтующим» искусственным интеллектом

Федеральная налоговая служба (ФНС) России использует передовые технологии при проведении проверок и в случаях, когда искусственный интеллект «бунтует», видно, что система управления рисками зашкаливает. Об этом РИА Новости заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он объяснил, что успех Сбербанка и налоговых органов заключается в применении инноваций и «крутых сервисов, которые построены на основе последних IT-решений».

Министр указал на главную задачу ФНС — создание комфортных условий для налогоплательщиков. Система принуждения платить налоги должна быть такой, чтобы взаимодействие с ФНС было минимальным. В качестве примера Силуанов привел практику, сложившуюся с самозанятыми, «которые вообще не взаимодействуют с налоговой». Такие функции надо расширять, заключил министр.

28 октября Силуанов заявил, что Минфин окончательно отказал работающим российским пенсионерам в индексации пенсии, назвав такие выплаты несправедливыми.