Армения объявила День памяти погибших в Карабахе военных

В Армении объявлен День памяти военнослужащих, погибших в карабахской войне. Об этом сообщает пресс-служба президента страны, передает «Интерфакс».

Решение о траурной дате было принято в ходе встречи президента Армении Армена Саркисяна и Католикоса всех армян Гарегина Второго.

По информации Еревана, в карабахском конфликте 2020 года погибли 2425 военнослужащих. В это число входят те, кого удалось опознать, еще не все погибшие внесены в списки потерь. Кроме того, Минобороны непризнанной республики заявило о 1637 погибших военнослужащих Армии обороны Карабаха.

21 ноября омбудсмен Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян рассказал, что с момента начала поисковых работ в Карабахе найдено около 350 тел армянских военнослужащих.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал безальтернативным трехстороннее заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, принятое Москвой, Баку и Ереваном в начале ноября. Согласно документу, армянская и азербайджанская стороны остались на позициях, занятых ими в ходе боевых действий, начавшихся 27 сентября. До 1 декабря под контроль Баку передаются еще три района. Вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.