Подлодки ВМС США получили «убивающие» российские корабли БПЛА

Военно-морские силы (ВМС) США получили запускаемые с подводных лодок беспилотные летательные апараты (БПЛА) системы Submarine-Launched Unmanned Aerial System (SLUAS), позволяющие решать задачи целеуказания за пределами прямой видимости субмарин, сообщает Sеapower, ссылаясь на заявление контр-адмирала Дэйва Гоггинса.

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Указанную систему, запускаемую «с перископной глубины и управляемую на тактически значимых расстояниях», военный назвал «довольно потрясающей возможностью для флота». По словам контр-адмирала, в ходе учений SLUAS использовалась для торпедной атаки на надводный корабль. Издание отмечает, что в настоящее время в соответствующих демонстрациях ВМС США был задействован 21 беспилотник SLUAS, которыми оснащены пять субмарин.

В октябре стало известно, что новая американская мина Hammerhead ВМС станет «убийцей» вражеских подлодок. В частности, создаваемого в России ядерного подводного беспилотника «Посейдон».

В июле 2008 года издание The Register сообщило, что немецкая компания Gabler приступила к созданию беспилотной системы воздушной разведки для подводных лодок, которая получила обозначение coVert OpticaL Airborne reconnaissance Naval adapted System (VOLANS).