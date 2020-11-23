Запуск российских «Гонцов» в космос перенесли из-за замечаний к ракете

Запуск в космос трех российских спутников связи «Гонец-М» с космодрома Плесецк перенесли из-за замечаний к ракете. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«24 ноября пуска не будет. Сдвиг запуска примерно на 10 дней», — уточнил собеседник.

По его словам, перенос связан с замечаниями к ракете. «Ее будут разбирать и менять ряд деталей», — добавил источник.

В июне источник в ракетно-космической отрасли заявил РИА Новости, что шесть российских спутников связи «Гонец-М» планируется вывести на орбиту до конца 2020 года.

Запуск «Гонцов» переносят не в первый раз. Так, в мае 2019 года запуск трех «Гонецов-М» с космодрома Плесецк отложили на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства.

Единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи «Гонец» предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции.