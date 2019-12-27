Россия запустила в космос «Гонцов»

Ракета-носитель «Рокот» с блоком космических аппаратов «Гонец-М» и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, передает «Интерфакс».

Пуск ракеты-носителя произошел в пятницу, 27 декабря, в 02:11 по московскому времени боевым расчетом Космических войск ВКС России. Спустя шесть минут головная часть «Рокота» штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя.

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Выведение спутников на расчетные орбиты разгонным блоком «Бриз-КМ» займет несколько часов.

Этот старт стал последним для базовой версии «Рокота». В будущем ракету модернизируют до версии «Рокот-М».

Низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи «Гонец» предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции.

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