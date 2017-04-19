«Роскосмос» задумался о покупке «Гонца»

Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» принял решение купить 80 процентов акций компании «Спутниковая система "Гонец"», принадлежащих «Информационным спутниковым системам» имени академика М.Ф. Решетнева». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По их информации, решение о выкупе акций было принято после оценки всех рисков, занявшей около года. Сделка поддержана гендиректором корпорации Сергеем Чемезовым и вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Кроме того, она была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва следит за технологическими прорывами во всем мире, а «Роскосмос» в настоящий момент проходит через период трансформации и совершенствования. По его словам, в космической сфере наблюдается жесткая конкуренция, но «есть все основания полагать», что Россия сможет ее достойно выдержать.

«Гонец» — российская многофункциональная система персональной спутниковой связи (МСПСС), построенная на базе низкоорбитальных космических аппаратов. Ее назначение — оказание услуг связи в глобальном масштабе. Система разрабатывается по заказу Федерального космического агентства России.

