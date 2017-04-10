В «Роскосмосе» усомнились в высокой эффективности разработок Илона Маска

Глава корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров заявил, что использование американской компанией SpaceX возвращаемых ступеней ракет-носителей позволяет экономить лишь 10 процентов затрат по сравнению с затопляемыми частями. Об этом он рассказал в интервью НТВ, опубликованном в понедельник, 10 апреля.

По словам Комарова, SpaceX понадобится время, чтобы отработать технологию и доказать ее эффективность. «То состояние, в котором сейчас находятся эти разработки, и те результаты (...) показывают, что, наверное, не так быстро все получится, и вопросы эффективности решатся», — сказал он.

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«Если говорить в отношении технологии многократного использования первых ступеней, будет ли за этим будущее? Да, за этим, мы уверены, будущее», — сказал глава «Роскосмоса».

Вместе с тем он отметил, что, «наверное, надо откровенно сказать, что есть определенное отставание у нас в этих технологиях».

Комаров добавил, что в будущем цена повторного запуска ракет значительно вырастет в том числе из-за удорожания стоимости страховки.

При этом в российской корпорации никогда не рассматривали главу SpaceX Илона Маска исключительно как визионера, сконцентрированного на создании эффектного образа, сказал он.