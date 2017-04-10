Мощи Серафима Саровского вернулись из космоса

Космический корабль «Союз МС-02» совершил успешную посадку в Казахстане. Кроме космонавтов экипажа Международной космической станции (МКС), на Землю вернулась частица мощей преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
«Спускаемый аппарат с космонавтами «Роскосмоса» Андреем Борисенко, Сергеем Рыжиковым и астронавтом НАСА Робертом Шейном Кимброу совершил посадку в казахстанской степи 10 апреля 2017 года в 14:21 мск», — говорится в сообщении. Отмечается, что продолжительность пребывания экипажа в космическом полете экипажа составила 173 суток.
Космический корабль «Союз МС-02» стартовал с космодрома Байконур 19 октября 2016 года. После завершения полета останки передадут в храм Преображения Господня в Звездном городке.
Старт «Союза МС-04» с командой 51 и 52 длительной экспедицией на МКС с двумя космонавтами на борту планируется совершить 20 апреля.