В Московской консерватории покажут снятые с воздуха отдаленные уголки России

Российские мегаполисы и деревни в сибирской тайге, побережья Северного Ледовитого океана, пустыни Калмыкии и вулканы Камчатки, снятые с вертолетов немецкими режиссерами, покажут в Москве. Документальную ленту «Полет над Россией» представят 5 и 6 декабря в Большом зале Московской консерватории. Об этом «Ленте.ру» сообщил организатор мероприятия — группа компаний Zapomni.

Фильм, снятый режиссерами Петрой Хефер и Фредди Рекенхаусом совместно с их продюсерской компанией сolourFIELD, продемонстрируют на большом экране в формате киноконцерта. Все музыкальные композиции, написанные для картины известным голливудским композитором Борисом Салховым, исполнит на сцене симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под руководством Сергея Тарарина. В режиме реального времени ленту будет озвучивать специальный гость — Сергей Чонишвили.

Съемка фильма велась в течение девяти месяцев, подчеркивается в пресс-релизе. Команда colourFIELD впервые в истории кинематографа получила разрешение снять не только отдаленные уголки страны, но и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО: Соловецкий монастырь, Куршскую косу, плато Путорана и другие.

Ранее фильм уже презентовали на двух кинофестивалях: Международном фестивале документального кино «ДОКер» и 18-м фестивале немецкого кино в Москве German Films. В сентябре 2020 года мировая премьера «Полет над Россией» состоялась в формате киноконцерта.

Организаторы уже открыли продажу билетов на очередной показ ленты. Они отметили, что мероприятие состоится в соответствии с текущими требованиями Роспотребнадзора. Заполняемость зала не превысит 25 процентов, а всем зрителям будет необходимо находиться в помещении в маске и перчатках.

Фильм «Полет над Россией» был снят в 2017–2018 годах при организационной и финансовой поддержке ПАО «Газпром». Съемки производила компания colourFIELD Film GmbH (Германия) с использованием аппаратуры высокой четкости. В 2019 году фильм «Полет над Россией» был удостоен золотой награды на New York Festival's World's Best TV & Films.