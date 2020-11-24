Жених пнул невесту в лицо на глазах у гостей свадьбы

На свадебной церемонии жених случайно пнул невесту в лицо во время откровенного танца. На видео обратило издание Daily Mail.

На кадрах видно, как жених по имени Адам танцует без рубашки перед сидящей на стуле невестой Микаэлой, а гости хлопают. Но, когда он собирается развернуться и перекидывает ногу через голову возлюбленной, ему не хватает растяжки, и он случайно бьет ее в лицо.

Жених немедленно проверяет, в порядке ли невеста, и целует ее.

Позже девушка призналась, что после происшествия убежала в туалет и немного поплакала. Несмотря на то что Микаэла выглядела нормально, ее мучила пульсирующая головная боль. По ее словам, Адаму было безумно стыдно за свой поступок. Однако вечеринка не была окончательно испорчена: в итоге молодожены гуляли с гостями до восьми утра.

Свадьба прошла в июне в американском штате Массачусетс, однако видео появилось в сети только сейчас.

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