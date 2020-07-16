Подросток пнул ребенка по голове и был оправдан матерью

В сети появилось видео драки, в ходе которой маленького ребенка с разбегу ударили по голове. При этом мать напавшего подростка оправдала его. Запись опубликовало The Sun.

По сообщениям издания, драка между четырьмя женщинами, в числе которых была беременная, произошла в Бруклине (штат Иллинойс, США). В самом начале ролика можно заметить маленькую девочку, которая плачет и пытается ухватиться за беременную женщину, в то время как последняя падает на землю из-за ударов со стороны другой участницы потасовки. Затем в драку врывается мальчик подросткового возраста, который в прыжке пинает ребенка по голове.

Кадры вызвали волну негативной реакции в социальных сетях. Однако мать мальчика, напавшего на ребенка, встала на защиту сына, сказав, что «несчастные случаи случаются». По ее словам, мальчик не относится к тому типу людей, которые будут бить детей, а произошедшее на видео является случайностью.